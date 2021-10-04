وزير الإعلام: التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد المملكة (فيديو)

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إن التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد البلد لعقود طويلة، مضيفا أن الممكلة جادة بشدة لمحاربة هذا القطاع.

وأضاف وزير الإعلام، أن ولي العهد وجه بتشكيل لجنة لبرنامج مكافحة التستر مكونة من 20 جهة متكاتفة ومتضامنة بهدف تغليظ النظام والعقوبات، ومحاربة التستر.

وتابع: “تصل العقوبات الي السجن ٥ سنوات ورفع الغرامات إلى ٥ ملايين، وتم تحديث أنواع الرقابة واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة” .