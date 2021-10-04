احدث الأخبار

ولي العهد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
أبرز المواد
 أمطار غزيرة وعواصف شديدة في “العقير” بالأحساء (فيديو)
محليات
 وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)
منوعات
 ضبط 4 مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وتحويلها إلى الخارج
محليات
 “التجارة” : السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال للمتسترين.. ولا إعفاء من العقوبة
أهم الاخبار
 وزير الإعلام: التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد المملكة (فيديو)
أبرز المواد
  أمير القصيم يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
منوعات
 “القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)
محليات
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم
أهم الاخبار
 وزير الإعلام يكشف أسباب اختيار العراق كضيف شرف بمعرض الرياض الدولي للكتاب (فيديو)
محليات
 الخارجية تعلن عن توفر وظائف دبلوماسية.. تعرف على شروط التقديم وعناصر المفاضلة
أبرز المواد
عاجل

أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

ولي العهد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

ولي العهد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

أبرز المواد
أمطار غزيرة وعواصف شديدة في “العقير” بالأحساء (فيديو)

أمطار غزيرة وعواصف شديدة في “العقير” بالأحساء (فيديو)

محليات
وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)

وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)

منوعات

وزير الإعلام: التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد المملكة (فيديو)

وزير الإعلام: التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041093

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إن التستر التجاري “سرطان” ينهش اقتصاد البلد لعقود طويلة، مضيفا أن الممكلة جادة بشدة لمحاربة هذا القطاع.

وأضاف وزير الإعلام، أن ولي العهد وجه بتشكيل لجنة لبرنامج مكافحة التستر مكونة من 20 جهة متكاتفة ومتضامنة بهدف تغليظ النظام والعقوبات، ومحاربة التستر.

وتابع: “تصل العقوبات الي السجن ٥  سنوات ورفع الغرامات إلى  ٥ ملايين، وتم تحديث أنواع الرقابة واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة” .

روابط ذات صلة

ولي العهد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

ولي العهد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)

وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس (فيديو)
“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)

“القصبي”: قطاع السياحة استثمر جائحة كورونا  لبناء البنية التحتية والخدمية (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*