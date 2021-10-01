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“التجارة” : السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال للمتسترين..ولا إعفاء من العقوبة

“التجارة” : السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال للمتسترين..ولا إعفاء من العقوبة

أهم الاخبار
وزير الإعلام: تغليظ عقوبات التستر التجاري إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال (فيديو)

وزير الإعلام: تغليظ عقوبات التستر التجاري إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال (فيديو)

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“التجارة” : السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال للمتسترين..ولا إعفاء من العقوبة

“التجارة” : السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال للمتسترين..ولا إعفاء من العقوبة
http://almnatiq.net/?p=1041107

أكدت وزارة التجارة أن تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد بدأ العمل به وتطبيقه منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة بأنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وتطبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.

وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد كافة المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.

وحثت الوزارة كافة مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

تجدر الإشارة إلى أن خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

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