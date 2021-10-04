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شاهد.. وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس

شاهد.. وزير الإعلام: جناح ‎المملكة في ‎إكسبو دبي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة غينيس
http://almnatiq.net/?p=1041108

قال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إنه  تم افتتاح جناح المملكة في معرض إكسبو ٢٠٢٠، حيث حاز على 3 أرقام قياسية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مما يعكس حقيقة التحول غير المسبوق في المملكة.

وأضاف وزير الإعلام أنه بالنسبة للأمم المتحدة فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  أسس السياسة الداخلية والخارجية للمملكة التي تقوم على حسن الجوار.

 

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