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أمطار غزيرة وعواصف شديدة في “العقير” بالإحساء (فيديو)

أمطار غزيرة وعواصف شديدة في “العقير” بالإحساء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041120
محررو المناطق

شهد ميناء العقير بمحافظة الإحساء، مساء اليوم الإثنين، أمطارا غزيرة، وعواصف شديدة.

واظهر مقطع فيديو  منداول كمية كبية من الثلوج تتساقط على الأرض، مع رياح شديدة وسط خلو  الطرق من السيارات .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وعلى منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

 

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