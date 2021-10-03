بحسب شقيقه.. “النصر” يخصم 40% من راتب عبد الرزاق حمد الله

قررت إدارة نادي النصر خصم 40% من راتب عبدالرزاق حمد الله عن الموسم الحالي، في ظل حالة من التوتر بين اللاعب وإدارة العالمي.

وقال عبدالرحيم حمد الله، شقيق المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن إدارة النصر وقعت عقوبة مالية ضخمة على شقيقه، ونشر عبدالرحيم حمد الله على حسابه بتطبيق «إنستقرام»، صورة لشقيقه وأرفقها بتعليق قال فيه إن إدارة نادي النصر قررت خصم 40% من راتب عبدالرزاق حمد الله عن الموسم الحالي.

وأوضح ” حمد الله ” أن العقوبة جاءت قبل عشرة أيام على خوض العالمي مباراة دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك في أعقاب توتر العلاقة بشكل ملحوظ بين إدارة النصر وعبدالرزاق حمد الله في الفترة الأخيرة، كما كشفت مصادر في وقت سابق، أن هناك خلافات عميقة بين النادي والمهاجم المغربي حول بنود تجديد عقد اللاعب، خاصة إن إدارة الرئيس مسلي آل معمر غير مستعدة لزيادة راتب اللاعب، فضال عن رغبتها في إعادى تقييم مستواه بشكل شامل للوقوف على مردوده مع الفريق ومدى الاستفادة منه، قبل أن تقدم على خطوة تجديد عقد اللاعب.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد تخلف عن المشاركة مع النصر في مباراة الفريق أمام أبها بدوري أبطال آسيا بداعي الإصابة، غير أن كثيرا من المحللين أكدوا إن اللاعب تعمد ادعاء الإصابة بعدما شعر إنه لم يكون ضمن التشكيلة الأساسية المشاركة في اللقاء.