“الأدوية الأوروبية” تجيز منح جرعة تعزيزية من لقاح فايزر للبالغين 18 عامًا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، مساء اليوم الإثنين، إجازة منح جرعة تعزيزية من لقاح فايزر للبالغين 18 عامًا أو أكبر.

وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق نهاية سبتمبر الماضي أنها بدأت تقييما سريعا بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بجرعة تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي ينتجه تحالف “فايزر”- “بيونتك”.

وأضافت الوكالة المعنية بإصدار تصاريح الأدوية في الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الاثنين، إنها “تبحث ما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح بعد ستة أشهر من تطعيم من تجاوز عمرهم ستة عشر عاما بالجرعتين الأولى والثانية لاستعادة الحماية بعد تضاؤلها”.

وأجري خبراء الوكالة الأوروبية للأدوية “تقييما سريعا” للبيانات المقدمة من “فايزر” و”بيونتك”، بما فيها نتائج تجربة جارية، حيث تلقى نحو ثلاثمائة شخص من البالغين الأصحاء جرعة تعزيزية بعد حوالي ستة أشهر من جرعتهم الثانية.

وكانت شركة “فايزر” قدمت بالفعل طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، للحصول على تصريح بجرعة ثالثة وقالت الحكومة الأمريكية الشهر الماضي إن الجرعات التعزيزية ستكون متاحة على الأرجح أواخر سبتمبر الجاري.

في المقابل ناشدت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية عدم استخدام الجرعات التعزيزية حتى نهاية سبتمبر في الأقل، قائلة إنه لا توجد بيانات علمية تثبت أن هذه الجرعات ضرورية.