فيسبوك عبر تويتر: نعمل على إعادة خدمات واتساب وإنستغرام في أسرع وقت

استخدم موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حسابه الرسمي على منصة “تويتر” للتنويه عن العطل المفاجئ الذي أصاب جميع المنصات التابعة لشركة فيس بوك وهي “فيس بوك – ماسنجر – انستقرام – واتس آب”.

وقال “فيسبوك في تغريدة عبر “تويتر”: ” نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021