فيسبوك عبر تويتر: نعمل على إعادة خدمات واتساب وإنستغرام في أسرع وقت

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http://almnatiq.net/?p=1041168

استخدم موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حسابه الرسمي على منصة “تويتر” للتنويه عن العطل المفاجئ الذي أصاب جميع المنصات التابعة لشركة فيس بوك وهي “فيس بوك – ماسنجر – انستقرام – واتس آب”.

وقال “فيسبوك  في تغريدة عبر “تويتر”: ” نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج”.

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