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سهم فيسبوك يهبط بنسبة 6% بعد تعطل تطبيقاته

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سهم فيسبوك يهبط بنسبة 6% بعد تعطل تطبيقاته

سهم فيسبوك يهبط بنسبة 6% بعد تعطل تطبيقاته
http://almnatiq.net/?p=1041174

أكدت تقارير إعلامية أن سهم شركة “فيسبوك” هبط بنسبة 6% بعد تعطل تطبيقات “واتس آب” و “إنستقرام” و “فيس بوك”.

وفوجئ مستخدمو تطبيقات انستقرام وواتس آب وماسنجر وفيسبوك، في العديد من دول العالم بعطل أصاب التطبيقات، وتصدرت هاشتاجا “WhatsApp” و”#instagramdown” قائمة الأكثر تداولا في العالم.

وفشل مستخدمو واتساب وكذلك تطبيق انستجرام وماسنجر فيس بوك، فى جميع محاولاتهم لإرسال الصور والرسائل الصوتية لبعضهم البعض عبر التطبيقات.

ولجأت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لاستخدام الحسابه الرسمي على منصة “تويتر” للتنويه عن العطل المفاجئ الذي أصاب جميع المنصات التابعة لشركة فيس بوك وهي “فيس بوك – ماسنجر – انستقرام – واتس آب”.

وقال “فيسبوك  في تغريدة عبر “تويتر”: ” نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج”.

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