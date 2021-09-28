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فيس بوك وانستقرام.. الأعطال تضرب مواقع غوغل وأمازون وشبكات المحمول الأمريكية

فيس بوك وانستقرام.. الأعطال تضرب مواقع غوغل وأمازون وشبكات المحمول الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=1041180

أبلغ عدد من المستخدمين بوجود مشكلات في الدخول إلى منصة “تويتر” وموقعي “غوغل” و”أمازون”.

وفي وقت لاحق، أفاد موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع بأن مستخدمين يواجهون مشاكل في خدمة الهاتف المحمول بالولايات المتحدة.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” إلى توقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”، وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

كما أشارت منصة “إنستغرام” في تغريدة إلى أن “بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق”.

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