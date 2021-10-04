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 عطل مفاجئ يضرب أكبر شركة اتصالات في العالم

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http://almnatiq.net/?p=1041195

أفاد موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بتلقيه بلاغات عديدة حول وجود أعطال في العديد من المواقع الكبرى في الولايات المتحدة.

وقال الموقع إن الأعطال طالت موقع أكبر شركة اتصالات في العالم وهي شركة ” آي تي أند تي” الأمريكية.

كما أكد “داون ديتيكتور” أن موقع شركة “كريكيت وايرلس” المتخصصة في الخدمات اللاسلكية الأمريكية قد تعطل أيضًا، مشيرا إلى أن الشركة مملوكة لشركة AT&T، وتوفر خدمات لاسلكية لعشرة ملايين مشترك في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة (AT&T) هي واحدة من أكبر الشركات الأمريكية القابضة “متعددة الجنسيات”، ويقع مقرها الرئيسي في وسط مدينة دالاس في ولاية تكساس، وتصنف في المركز الأول كأكبر شركة اتصالات في العالم، وفي المركز الثاني كأكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول.

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