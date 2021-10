 عطل مفاجئ يضرب أكبر شركة اتصالات في العالم

أفاد موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بتلقيه بلاغات عديدة حول وجود أعطال في العديد من المواقع الكبرى في الولايات المتحدة.

وقال الموقع إن الأعطال طالت موقع أكبر شركة اتصالات في العالم وهي شركة ” آي تي أند تي” الأمريكية.

كما أكد “داون ديتيكتور” أن موقع شركة “كريكيت وايرلس” المتخصصة في الخدمات اللاسلكية الأمريكية قد تعطل أيضًا، مشيرا إلى أن الشركة مملوكة لشركة AT&T، وتوفر خدمات لاسلكية لعشرة ملايين مشترك في الولايات المتحدة.

User reports indicate AT&T is having problems since 12:40 PM EDT. https://t.co/9FMKWViU9X RT if you're also having problems #AT&Tdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021