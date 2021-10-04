شلل يضرب مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم (بث مباشر)

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المناطق - الرياض:

أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

وأفاد الموقع بتعطل شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

يأتي هذا فيما تحدث بعض المستخدمين عن مشاكل في الدخول إلى موقع “تويتر ” وذلك بعد الأعطال التي ضربت “فيس بوك”   “واتس آب ” .

 

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