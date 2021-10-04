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قبل 8 ساعات من العطل المفاجئ.. مسؤولة توجه اتهاما خطيرا لـ “فيسبوك”

قبل 8 ساعات من العطل المفاجئ.. مسؤولة توجه اتهاما خطيرا لـ “فيسبوك”
http://almnatiq.net/?p=1041202

وجهت فرانسيس هوغن المسؤولة السابقة في فيسبوك، اتهاما خطيرا إلى الشركة وذلك قبل 8 ساعات من العطل المفاجئ.

وقالت، إن شركة فيسبوك هي المتهم الأول عن العطل الذي أصاب تطبيقاتها واتهمت الشركة باختيار الربح على السلامة .

وأشارت إلى أن الشركة تخفي أبحاثها التي تظهر كيف أن فيسبوك وتطبيقاته مثل إنستغرام تضخم الكراهية وانتشار المعلومات المضللة وتعزز الاضطرابات السياسية.

وتابعت، “ما شاهدته في فيسبوك مرارا وتكرارا هو تضارب المصالح بين ما هو جيد للجمهور وما هو جيد للفيسبوك”.

وكشفت أنها نسخت سرا عشرات الآلاف من صفحات البحث الداخلي على فيسبوك، وتقول إن الأدلة تظهر أن الشركة تكذب على الجمهور بشأن إحراز تقدم كبير ضد الكراهية والعنف والمعلومات المضللة.

وأوضحت أن أبرز القضايا التي اكتشفتها هو  استخدام الجيش في ميانمار عام 2018 فيسبوك، لشن حملة إبادة جماعية ضد الروهينغا.

وتابعت: “لم أرغب أبدًا في أن يشعر أي شخص بالألم الذي شعرت به بفقداني صديقي بسبب نظريات المؤامرة. وقد رأيت مدى خطورة المخاطر من حيث التأكد من وجود معلومات عالية الجودة على فيسبوك، لكن ما وجدته عكس ذلك”.

وعن عملها في فيسبوك، ذكرت بأنها بدأت تعمل في عام 2019، وكان يرتكز عملها على الكشف عن المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة.

 

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%.

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