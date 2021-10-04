خبير تقني: أعطال “فيس بوك” و “إنستغرام” و”واتساب” كارثية على التجارة العربية (فيديو)

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أكد الباحث في تقنية المعلومات خالد أبو إبراهيم، أن أعطال منصات “فيس بوك” و “إنستغرام” و”واتساب” كارثية على التجارة العربية.

وأضاف خالد أبو إبراهيم في مداخلة هاتفية مع “العربية”، أن أسباب هذه الأعطال كثيرة جدا ولا يوجد شىء محدد، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتعطل موقع واحد ويضرب جميع المواقع الأخرى.

وتابع الباحث في تقنية المعلومات أن عدد كبير من الشركات في العالم ستتكبد خسارة كبيرة بسبب هذه الأعطال.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.