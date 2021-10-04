أول تعليق من البنتاجون حول توقف منصات التواصل الاجتماعي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إنها تحقق في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%.