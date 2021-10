الأعطال في مواقع التواصل الاجتماعي تصل منصة “تليغرام”

قال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، إن العديد من المستخدمين أبلغوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منصة التراسل الفوري “تليغرام” خلال الدقائق القليلة الماضية.

User reports indicate Telegram is having problems since 1:49 PM EDT. https://t.co/4EVuNGgxao RT if you're also having problems #Telegramdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021