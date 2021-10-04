هل وراء تعطل منصات التواصل الاجتماعي حربا سيبرانية؟ (فيديو)

قال أحمد القرني، مراسل قناة “الإخبارية” من واشنطن، إن عطل مواقع التواصل الاجتماعي أمر “غير طبيعي”، ومن المتوقع بأن يكون سبب العطل حربًا سيبرانية بين جهات معينة.

وأضاف القرني أن الأعطال تجاوزت شركة فيس بوك وانتقلت لمواقع مثل جوجل وتيك توك وغيرها من المواقع، كما أن هناك دلائل على أن العطل يحدث في المناطق المكتظة بالسكان مثل واشنطن ونيويورك وانتقلت إلى العديد من دول العالم، وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن العطل الكبير يشير إلى أن هناك شيئًا غريبا يحدث”.

مراسل #الإخبارية من #واشنطن: عطل برامج التواصل الاجتماعي أمر "غير طبيعي".. ومن المتوقع بأن يكون سبب العطل حربا سيبرانية بين جهتين معينة#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/3T8wYfEPdQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 4, 2021

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.