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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان

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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1041258

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان إثر تعرضها للحالة المدارية “إعصار شاهين”، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لجلالته ولأسر المتوفين ولشعب عُمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً – حفظه الله – وقوف المملكة الى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.

من جهته، أعرب جلالة سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه ومشاعره الأخوية تجاه عُمان وشعبها، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، والمملكة من كل مكروه.

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