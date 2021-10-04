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تعويضا للمنصات المعطلة.. هذه أبرز 5 تطبيقات بديلة

تعويضا للمنصات المعطلة.. هذه أبرز 5 تطبيقات بديلة
http://almnatiq.net/?p=1041260

تسبب تعطل  عددا من منصات التواصل الاجتماعي أبرزها واتساب وفيس بوك  في حيرة وترقب الملايين حول العالم فيما بحث بعض المتستخدمين عن  طرق بديلة للتواصل.

وفيما يلي نرصد لكم  أبرز التطبيقات البديلة للتطبيقات المعطلة، التي ستكون مفيدة وسريعة في التواصل

فايبر

الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب.

ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك، مما يشعر المستخدم بالأمان.

تيليغرام

يعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيق “أمنا” للمعلومات والمحادثات، الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم.

ويوفر التطبيق خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وغرف الدردشة ومشاركة الملفات الكبيرة، مما يجعله بديلا مناسبا للمنصات المتعطلة

سيغنال

يعتبر سيغنال التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، فهو تطبيق يصب تركيزه على هذه الخاصية ويفضلها على أي شيء.

وتستخدم تطبيقات تيليغرام وفايبر وسكايب بروتوكول سيغنال للخصوصية ضمن برمجياتها الداخلية.

سنابشات

قد يكون تطبيق “سنابشات” البديل الأمثل للمحادثات وتبادل الصور، خاصة بين المراهقين والشبان الذين يعرفون التعامل مع التطبيق.

لن يكون سنابشات مناسبا للاتصالات المهمة، لكنه سيكون مفيدا لإبقاء التواصل حيا خلال الرسائل والصور.

الرسائل النصية

ويبقى الحل “الكلاسيكي” في حال تعطل واتساب، هو الرسائل النصية على الهاتف “SMS”، كطريقة لإيصال الرسائل المهمة بين الأشخاص.

التواصل برسائل الهاتف النصية، مثل آي مسج على آيفون، لا تزال طريقة متداولة في الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

 

 

 

 

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