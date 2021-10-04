أول تعليق من “البيت الأبيض” على توقف خدمات منصات التواصل الاجتماعي

محررو المناطق

علق البيت الأبيض على عطل منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” .

وأكد البيت الأبيض أن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن لديها قوة لا تستطيع السيطرة عليها.

وأضاف البيت الأبيض أن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح، مشيرا إلى أن ما كشف عنه بشأن فيس بوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.