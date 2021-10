“واتس آب” مغردًا عبر “تويتر”: نعمل على تحديث جديد لإصلاح العطل

قال الحساب الرسمي لمنصة التراسل الفوري “واتس آب” في تغريدة عبر “تويتر” إن القائمين على المنصة يعملون على إصدار تحديث جديد للتطبيق لإصلاح العطل الذي أصابه خلال الساعات الأخيرة.

وقالت التغريدة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. شكرا لصبرك”.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021