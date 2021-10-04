أبواب إلكترونية معطلة وبطاقات لا تعمل.. موظفو الـ”فيس بوك” غير قادرين من دخول الشركة

محررو المناطق

كشفت صحيفية نيويورك تايمز الأمريكية أن موظفي شركة “فيس بوك” لم يتمكنوا من دخول المباني الخاصة بهم لتقييم انقطاع الإنترنت عن خوادم الشركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطاقات الدخول الخاصة بالموظفين لا تعمل والأبواب الإلكترونية معطلة.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

وأفاد الموقع بتعطل شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.