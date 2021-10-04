فيسبوك: نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت (بيان)

كشفت فيسبوك عن أسباب العطل المفاجئ الذي أصاب منصتها منذ ساعات.

وقالت الشركة في بيان عاجل، أن العطل الأساسي في الخوادم التي تربط بين المنصة والرقم التعريفي.

وأكدت أنها تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

وأفاد الموقع بتعطل شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.