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عطل في موقع “تويتر”  لدى بعض المستخدمين في المملكة

عطل في موقع “تويتر”  لدى بعض المستخدمين في المملكة
تويتر
http://almnatiq.net/?p=1041303
محررو المناطق

وقع عطل في موقع “تويتر”  لدى بعض المستخدمين في المملكة، فيما يتستمر توقف خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

وأفاد الموقع بتعطل شبكات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.

 

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