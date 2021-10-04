نيمار يسخر من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قال ؟

سخر اللاعب البرازيلي “نيمار”، المحترف بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وكتب “نيمار” في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الإثنين: “هل فقط عطلة نهاية الأسبوع سيئة لدى زوكربيرج ولديّ، أم هناك شخص آخر؟”، في إشارة إلى مارك زوكربيرج مؤسس شركة “فيسبوك”.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.