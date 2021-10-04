بعد توقف منصات التواصل الاجتماعي..مؤسس تويتر يقدم عرضًا لشراء فيس بوك

أبدى جاك دورسي، مؤسس شركة “تويتر”، رغبته في شراء موقع “فيسبوك”، بعد طرحه للبيع في تغريدة ساخرة، حيث غرد “دورسي”، معلنا عن رغبته في شراء موقع “فيسبوك”.

وكشفت تقارير إعلامية عن أن معلومات شخصية لما يزيد على 1.5 مليار مستخدم على “فيسبوك” تعرض للبيع على منتدى القراصنة الآن.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.