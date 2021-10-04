زادت عن المليار دولار.. هذه خسائر “فيس بوك” بعد توقف خدماته

المناطق - وكالات:

أكد خبراء أن موقع “فيس بوك” يخسر 160 مليون دولار في الساعة بسبب توقف خدماته وهو مايزيد عن المليار دولار منذ تعطله قبل نحو 5 ساعات.

وأدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي” فيسبوك” بنحو 5٪ يوم الاثنين ، إضافة إلى انخفاض بنحو 15٪ منذ منتصف سبتمبر.

وكان قد أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.