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“واتساب” : هذا هو موعد عودة الخدمة لطبيعتها

“واتساب” : هذا هو موعد عودة الخدمة لطبيعتها
http://almnatiq.net/?p=1041323
محررو المناطق

أكدت إدارة واتساب، أنه ربما الخدمة تحتاج إلى 24 ساعة لإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، ومن بينهم مستخدمي مصر، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.

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