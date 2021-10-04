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7 مليارات دولار خسائر “زوكربيرغ” بعد تعطل تطبيقات فيسبوك

7 مليارات دولار خسائر “زوكربيرغ” بعد تعطل تطبيقات فيسبوك
http://almnatiq.net/?p=1041330

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية خسائر مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات “فيسبوك”، وذلك بعدما أكدت تقارير سابقة أن سهم شركة فيسبوك خسر 6 % من قيمته في أعقاب تعطل تطبيقاته.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.

 

 

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