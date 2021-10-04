“معروضة للبيع على موقع قرصنة”.. تسريب بيانات 1.5 مليار حساب على فيسبوك

ذكر موقع “privacy affairs” إنه تم تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على “فيسبوك”، وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة، وذلك بعد تعرض برامج التواصل الاجتماعي لأزمة انقطاع الخدمات.

وأكد الموقع أن هذه الواقعة “تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن”، مشيرًا إلى أن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وتابع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله، مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.