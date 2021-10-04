“سناب شات” و”لينكد إن” يلحقان بمنصات التواصل الاجتماعي المعطلة

قال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، إن العديد من المستخدمين أبلغوا بعدم قدرتهم على الوصول إلى منصتي “سناب شات” و”لينكيد إن”.

User reports indicate Snapchat is having problems since 4:29 PM EDT. https://t.co/8yDbCICG0T RT if you're also having problems #Snapchatdown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

User reports indicate LinkedIn is having problems since 3:57 PM EDT. https://t.co/aq4BSe32Y8 RT if you're also having problems #LinkedIndown — Downdetector (@downdetector) October 4, 2021

وكان عطل مفاجئ قد ضرب منصات التواصل الاجتماعي، التي تملكها شركة فيسبوك الأمريكية، بما في ذلك موقع “فيسبوك” وموقع تبادل الصور “إنستجرام”، وموقع التراسل الفوري “واتساب”.

وأبلغ مستخدمو التطبيقات الثلاثة، “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستجرام”، عن وجود مشكلة في الاتصال، وواجه مستخدمو منصات فيسبوك في العالم كله،مشكلة في القدرة على فتح تلك المنصات.

وقال موقع “دوان ديتكتور”، الذي يتتبع أعطال منصات التواصل الاجتماعي على كمستوى العالم، هناك كثير من الشكاوى متعلقة بمنصات فيسبوك خلال الساعات الماضية، وبلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 82%..

وأبلغ الملايين حول العالم بوجود أعطال في العديد من مواقع مثل غوغل وأمازون، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأمريكية ومشغلي خدمات المحمول الأمريكية.