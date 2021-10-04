 أمير القصيم: الكلية التقنية للبنات ببريدة جامعة بتجهيزاتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة لقصيم، الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة ، بأنها جامعة بجهوزيتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية والعلمية وبعدد طالباتها .

وأشار سمو أمير القصيم بأنه فخور بافتتاح الكلية الذي يأتي بفضل دعم القيادة الرشيدة للمنجزات التعليمية والتقنية ، مبديا سموه سعادته بما شاهده من جاهزية وتكامل في تجهيزات الكلية التي يبلغ عدد طالباتها 1500 طالبة، سواء في فصول التدريب أو القاعات او المعامل او التخصصات التدريبية التي تتوافق مع سوق العمل ، مشيدا سموه بما رآه حماس واستعداد من كافة الهيئة التعليمية او الطلابية بالكلية .

وقال سموه : لو رجعنا للماضي لوجدنا أن دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ينحصر على تخريج الطلاب فقط ولكننا في السنوات الأخيرة وصلنا إلى إيجاد تخصصات للطالبات بما يناسب سوق العمل.

ونوه سموه بجهود معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعميدة الكلية ومنسوباتها .

جاء ذلك بعد أن افتتح سمو أمير القصيم بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، اليوم الكلية التقنية للبنات الجديد بمدينة بريدة .

وفور وصول سموه ازاح الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع الكلية ، مستمعا سموه الى شرح من عميدة الكلية خلود الحبيب التي بينت أن مشروع الكلية جهز بطاقة استيعابية قدرها 2500 متدربة وبتكلفة اجمالية بلغت 62800000 ريال .

وأشارت أن افتتاح المبنى الجديد للكلية يأتي ضمن المشاريع التنموية.

كما اطلع سمو امير القصيم على الفصول والقاعات التدريبية ، والمرافق التأهيلية والترفيهية التي تساهم في دعم وتعزيز مهارات المتدربات بالكلية.

رافق سموه خلال الافتتاح وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير إدارة التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن.