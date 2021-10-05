احدث الأخبار

بيئة عسير تنظم لقاءا تعريفيا لشرح استراتيجية عسير لمبادرة “قمم وشيم”
منوعات
  أمير القصيم: الكلية التقنية للبنات ببريدة جامعة بتجهيزاتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية
منوعات
 خسائر “فيس بوك” تصل إلى 20 مليار دولار وإنخفاض كبير في القيمة السوقية
دولي
 “سناب شات” و”لينكد إن” يلحقان بمنصات التواصل الاجتماعي المعطلة
أبرز المواد
 مسؤول في واتساب: لا شيء يعمل في الشركة سوى البريد الإلكتروني
أبرز المواد
 شركة “كنتيك” لخدمات الإنترنت: هذا هو السر وراء تعطل “فيس بوك”
دولي
 “معروضة للبيع على موقع قرصنة”.. تسريب بيانات 1.5 مليار حساب على فيسبوك
أبرز المواد
 7 مليارات دولار خسائر “زوكربيرغ” بعد تعطل تطبيقات فيسبوك
أبرز المواد
 بعد توقف منصات التواصل الاجتماعي..مؤسس تويتر يقدم عرضًا لشراء فيس بوك
أبرز المواد
 “واتساب” : هذا هو موعد عودة الخدمة لطبيعتها
دولي
 زادت عن المليار دولار.. هذه خسائر “فيس بوك” بعد توقف خدماته
دولي
 نيمار يسخر من تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا قال ؟
أبرز المواد
بيئة عسير تنظم لقاءا تعريفيا لشرح استراتيجية عسير لمبادرة “قمم وشيم”

بيئة عسير تنظم لقاءا تعريفيا لشرح استراتيجية عسير لمبادرة “قمم وشيم”

منوعات
 أمير القصيم: الكلية التقنية للبنات ببريدة جامعة بتجهيزاتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية

 أمير القصيم: الكلية التقنية للبنات ببريدة جامعة بتجهيزاتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية

منوعات
خسائر “فيس بوك” تصل إلى 20 مليار دولار وإنخفاض كبير في القيمة السوقية

خسائر “فيس بوك” تصل إلى 20 مليار دولار وإنخفاض كبير في القيمة السوقية

دولي
“سناب شات” و”لينكد إن” يلحقان بمنصات التواصل الاجتماعي المعطلة

“سناب شات” و”لينكد إن” يلحقان بمنصات التواصل الاجتماعي المعطلة

أبرز المواد

بيئة عسير تنظم لقاءا تعريفيا لشرح استراتيجية عسير لمبادرة “قمم وشيم”

بيئة عسير تنظم لقاءا تعريفيا لشرح استراتيجية عسير لمبادرة “قمم وشيم”
http://almnatiq.net/?p=1041361

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لقاءا تعريفياً لمنسوبيه من مدراء ادارات وأقسام وموظفين ولذلك لشرح إستراتيجية منطقة عسير للمبادرة التي أطلقها مؤخراً سمو ولي العهد تحت شعار «قمم وشيم» .
وتم خلال القاء الذي اداره سامي الساحلي مدير قسم التميز المؤسسي, التعريف بالإستراتيجية التي تبنتها منطقة عسير اضافة التطلعات الكبيرة والمنهجية والمبادرات وارتباطها بالرؤية لتحقيق الهدف من هذه المبادرة العظيمة.
وتقوم الاستراتيجية على ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة، لتكون وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
كما تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سيتم استثمارها من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

روابط ذات صلة

 أمير القصيم: الكلية التقنية للبنات ببريدة جامعة بتجهيزاتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية

 أمير القصيم: الكلية التقنية للبنات ببريدة جامعة بتجهيزاتها وبنيتها الأساسية ومرافقها التعليمية
“سناب شات” و”لينكد إن” يلحقان بمنصات التواصل الاجتماعي المعطلة

“سناب شات” و”لينكد إن” يلحقان بمنصات التواصل الاجتماعي المعطلة
مسؤول في واتساب: لا شيء يعمل في الشركة سوى البريد الإلكتروني

مسؤول في واتساب: لا شيء يعمل في الشركة سوى البريد الإلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*