بيئة عسير تنظم لقاءا تعريفيا لشرح استراتيجية عسير لمبادرة “قمم وشيم”

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لقاءا تعريفياً لمنسوبيه من مدراء ادارات وأقسام وموظفين ولذلك لشرح إستراتيجية منطقة عسير للمبادرة التي أطلقها مؤخراً سمو ولي العهد تحت شعار «قمم وشيم» .

وتم خلال القاء الذي اداره سامي الساحلي مدير قسم التميز المؤسسي, التعريف بالإستراتيجية التي تبنتها منطقة عسير اضافة التطلعات الكبيرة والمنهجية والمبادرات وارتباطها بالرؤية لتحقيق الهدف من هذه المبادرة العظيمة.

وتقوم الاستراتيجية على ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة، لتكون وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

كما تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سيتم استثمارها من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.