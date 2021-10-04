“التجارة” تحث أصحاب السجلات التجارية المنتهية على تجديدها أو شطبها

دعت وزارة التجارة أصحاب السجلات التجارية المنتهية للشركات والمؤسسات إلى تصحيح أوضاع سجلات منشآتهم التجارية أو شطب السجل في حال التوقف عن مزاولة النشاط التجاري المرخص لهم.

وبينت الوزارة آلية الاستعلام عن السجلات التجارية من خلال رقم أو اسم السجل عبر الرابط: e.mc.gov.sa ومن ثم تحديث حالة السجل وتجديده أو شطبه، كما تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن السجل عبر الرقم الموحد ١٩٠٠.

وتتم آليات شطب السجلات التجارية الرئيسية أو الفرعي بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة ، حيث يشترط للشطب عدم وجود عمالة على السجل، وألا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع، وألا يكون مرتبطاً بترخيص، بالإضافة لعدم وجود التزامات على المنشأة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة لتسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري إلكترونياً وتيسير خدماتها لقطاع الأعمال