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طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

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طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

طقس اليوم بالمملكة.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1041368

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وادي الدواسر والسليل)، والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

 

وأضاف “الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية ستكون بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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