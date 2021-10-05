بعد تعطل 6 ساعات.. “فيسبوك”يكشف سبب انقطاع عمله على مستوى العالم

بعد تعطل منصات التواصل الاجتماعي لأكثر من 6 ساعات على مستوى العالم، كشفت شركة “فيسبوك” عن أسباب توقف خدماتها، مساء أمس الاثنين قائلة: “كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية”.

وأضافت الشركة في بيان لها: “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.

وكانت قد توقفت خدمات منصات “فيسبوك” (وبرنامج الدردشة الفورية “ماسنجر”) ،و”واتساب” و”إنستغرام” مساء الاثنين حول العالم منذ الساعة 6 و39 دقيقة مساء بتوقيت المملكة، من دون أي سبب واضح. كما توقفت خدمات كثير من المنصات الأخرى غير المرتبطة، الأمر الذي يشير إلى أنّ العطل أكبر من أجهزة شركة واحدة.