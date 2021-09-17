بطولة الأندية لكرة اليد تنطلق اليوم في جدة بمباراة سيدني أمام يبورج

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يقام اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2021)، التي تنظمها وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة 10 أندية من مختلف دول العالم، بينها فريقا النور والوحدة، ممثلا المملكة (الدولة المستضيفة)، بجانب الدحيل القطري، بطل آسيا، ألبورج الدنماركي، ممثل أوروبا، جامعة سيدني الأسترالي، بطل أوقيانوسيا، كال هيت سان فرانسيسكو، بطل أمريكا الشمالية والكاريبي، بينيروس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، الزمالك المصري، بطل إفريقيا، وبرشلونة الإسباني، بطل النسخة السابقة من البطولة، إضافة إلى فريق ماجديبورج الألماني، الذي يشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وينص نظام البطولة على خروج المغلوب، إذ تنطلق منافسات اليوم الثلاثاء بمواجهة جامعة سيدني الأسترالي أمام ماجديبورج الألماني عند الرابعة والنصف مساء، فيما يبدأ ممثل الممكلة فريق “الوحدة” لقاءاته في البطولة، أمام كالهيت فرانسيسكو الأمريكي عند الساعة 8:30 مساء.