هل أدى تعطل منصات التواصل إلى كشف بيانات المستخدمين؟.. “فيسبوك” يوضح

محررو المناطق

أكد فريق المهندسين المشرف على عمل موقع “فيسبوك”، أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع “إنستجرام” و”واتساب” عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

كما أوضح “فيسبوك”، أن سبب توقف عمل التطبيقات، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وأضاف البيان، “أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل”.

وكان قدم في وقت سابق، مؤسس موقع “فيسبوك”، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرج، اعتذاره لتعطل منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ شركته، مؤكدا أنها باتت تعود للعمل بشكل طبيعي. وقال زوكربيرج، في تدوينة مقتضبة عبر موقع “فيسبوك”، في أول تعليق منه على العطل، إن “فيسبوك”، و”إنستجرام”، و”واتس آب”، و”ميسينجر” عادت للعمل في الإنترنت، مضيفا: “أعتذر للاضطراب الذي وقع، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم”.