الأرقام تكشف: كم خسرت شركة “فيسبوك” بعد كارثة الست ساعات؟

المناطق- وكالات:

كشفت تقارير صحفية، أن العطل المفاجئ في خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”، كلف شركة فيسبوك إنك، نحو 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة أي ما يقارب من 60 مليون دولار إجمالا.

وذكر موقع Marketwatch.com، أن أسهم الشركة شهدت انخفاضا قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرغ خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات.

وهبطت أسهم “فيسبوك” بنسبة 4.89% صباح يوم الإثنين، بعد مقابلة بثتها “60 Minutes” في وقت متأخر من يوم الأحد مع عالم بيانات “فيسبوك” السابق فرانسيس هوغن. وزعم هوغن أن “فيسبوك” كان يضع الأرباح على الأمان عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على نطاق واسع، وأنه كان يخدع المستثمرين بشأن كيفية تعامله مع المشكلات.

وبعد أكثر من 6 ساعات بدأت المواقع في العودة للعمل، وفي حين بدا أن الانقطاع قد انتهى، فإن التداعيات لم تنته. وفيما يلي الأرقام الأولية للانقطاع وما قد يكلفه.

وقال “Downdetector”، الذي يتتبع حالات انقطاع الموقع، في تغريدة على “تويتر”، إن الانقطاع كان غير مسبوق. و قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة الأم “Ookla” إنه تعقب أكثر من 14 مليون تقرير مشكلة ناجمة عن انقطاع الخدمة بحلول الساعة 6:30 مساء.

واستنادا إلى عائدات “فيسبوك” لعام 2020 البالغة 85.97 مليار دولار، كلف انقطاع الخدمة يوم الإثنين الشركة في المتوسط ​​163.565 دولارا في الإيرادات كل دقيقة، أي ما يقرب من 60 مليون دولار على أساس أكثر من 6 ساعات من التوقف.

هذه الإيرادات هي تغيير بسيط مقارنة بحجم رأس المال السوقي الذي خسرته الشركة يوم الاثنين. وتراجعت أسهم “فيسبوك” بنسبة 4.9%، وهو ما يترجم إلى خسارة قدرها 47.3 مليار دولار في القيمة السوقية.

وخسر المؤسس والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الذي يمتلك 14% من أسهم الشركة، حوالي 6 مليارات دولار، مما أدى إلى انخفاضه من خامس أغنى شخص في “فوربس” إلى السادس، بعد لاري إليسون مؤسس “Oracle Corp. ORCL”، بنسبة 0.53%.

وقد يلغى النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار عضوية “فيسبوك” بعد هذا التراجع. فالشركة التي انضمت في البداية إلى نادي 1 تريليون دولار إلى جانب Apple Inc، Microsoft Corp ،Amazon.com ،Alphabet Inc، أصبحت بعد الانقطاع قيمتها أقل من 80 مليار دولار أمريكي عن الحد الأدنى.

وانخفض “فيسبوك” إلى أقل من 1 تريليون دولار في 22 سبتمبر، وبعد انخفاض يوم الاثنين، وصل تقييمه إلى 919.79 مليار دولار، بحسب موقع Marketwatch.com.