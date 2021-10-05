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مسبار أوروبي ياباني يلتقط أول صورة لكوكب عطارد (فيديو)

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مسبار أوروبي ياباني يلتقط أول صورة لكوكب عطارد (فيديو)

مسبار أوروبي ياباني يلتقط أول صورة لكوكب عطارد (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041400

التقط مسبار “بيبي كولومبو” الياباني الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي أول صورة لكوكب عطارد، أثناء أول تحليق له قرب الكوكب بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إطلاقه من الأرض.

وفي عام 2017 كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، عن مركبة فضائية مهمتها إرسال مسبار إلى كوكب عطارد. وبدأت مركبة “بيبي كولومبو” التابعة للوكالة، المسماة على اسم عالم الرياضيات الإيطالي والمهندس الراحل جوزيبي كولومبو، رحلتها إلى عطارد في عام 2018. وستستغرق رحلة المركبة سبع سنوات للوصول إلى وجهتها.

ولاحقا، نفذ المسبار الفضائي “بيبي كولومبو” أول تحليق له بالقرب من وجهته المستقبلية، كوكب عطارد، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت. وقالت رئيسة المهمة في مركز التحكم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) بمدينة دارمشتات الألمانية، إيلسا مونتاجنون: “هذا نجاح عظيم لنا، لأنه كان أول لقاء مع الكوكب المستهدف، عطارد”.

وفي الساعة 34ر1 صباحا (2334 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة)، كان المسبار أقرب ما يكون إلى كوكب عطارد على مسافة حوالي 199 كيلومترا. وفي نفس الوقت، كان المسبار على بعد حوالي 56 مليون كيلومتر من الشمس – أي حوالي 40% فقط من المسافة بين الأرض والشمس، بحسب بيانات قول مونتاجنون.

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، هذه أول رحلة من إجمالي ست رحلات مرور للمسبار بالقرب من عطارد.

 

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