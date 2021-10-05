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بعد تعطل منصتها.. شركة فيسبوك توجه رسالة اعتذار للعالم: “نحن آسفون”

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بعد تعطل منصتها.. شركة فيسبوك توجه رسالة اعتذار للعالم: “نحن آسفون”

بعد تعطل منصتها.. شركة فيسبوك توجه رسالة اعتذار للعالم: “نحن آسفون”
http://almnatiq.net/?p=1041411

وجهت شركة “فيسبوك” رسالة اعتذار إلى المجتمع الضخم من الأشخاص والشركات حول العالم الذين يعتمدون عليها، وذلك بسبب تعطل عمل منصات التواصل الاجتماعي لأكثر من 6 ساعات قائلة: “نحن آسفون”.

وأضافت في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي،” لقد بذلنا كل ما في طاقتنا من أجل استعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا ويسعدنا الإبلاغ عن عودتهم عبر الإنترنت الآن”، مضيفة:” نشكركم على التحمل معنا وعلى استمراركم في أن تكونوا أفضل جزء في (Facebook)”.

 

وفي وقت سابق قدم رئيس شركة “فيسبوك”، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرغ، اعتذاره لتعطل منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، مؤكدا أنها باتت تعود للعمل بشكل طبيعي.

وقال زوكربيرغ، في تدوينة مقتضبة عبر “فيسبوك” تمثل أول تعليق منه على الحادث: “فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وماسنجر تعود الآن للعمل في الإنترنت”.
وتابع: “أعتذر للاضطراب الذي وقع اليوم، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم”.

 

 

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