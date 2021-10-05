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الكونجرس الأمريكي يدخل على خط أزمة فيسبوك بعد تصريحات الموظفة المستقيلة

الكونجرس الأمريكي يدخل على خط أزمة فيسبوك بعد تصريحات الموظفة المستقيلة

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الكونجرس الأمريكي يدخل على خط أزمة فيسبوك بعد تصريحات الموظفة المستقيلة

الكونجرس الأمريكي يدخل على خط أزمة فيسبوك بعد تصريحات الموظفة المستقيلة
http://almnatiq.net/?p=1041416
المناطق- وكالات:

لا تزال تداعيات انقطاع خدمات شركة فيسبوك لمدة 6 ساعات تلقي بظلالها على المشهد العالمي، إذ قرر الكونجرس الأمريكي، استدعاء فرانسيس هاوغن، الموظفة المستقيلة من شركة فيسبوك، لجلسة استماع اليوم الثلاثاء، للكشف عن حقيقة تصريحاتها المثيرة بشأن فيسبوك وللنظر في المستندات التي تمتلكها والتي تدين الشركة.

وفي وقت سابق، الموظفة المستقيلة، مفاجآت صادمة بخصوص طبيعة عمل شركة فيسبوك؛ في الوقت الذي ربطت فيه وسائل إعلام تصريحاتها، بالعطل الذي أُصِيب مواقع التواصل الاجتماعي في العالم كله لعدة ساعات.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، قالت هاوجن، إنَّ هناك تضارب للمصالح في الشركة بين ما فيه خير للناس وبين ما هو مربح للشركة، مشيرة إلى أنَّ المنصة تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.

وأضافت أنَّ خوارزميات الشركة تعزز الفرقة، وإن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات فيسبوك علنا، مضيفة أن فيسبوك تخفي نتائج أبحاثها عن العلن ومنصة إنستجرام التابعة لها تتسبب بالأذى للمراهقات.

 

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