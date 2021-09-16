استشاري يحذر: قلة النوم قد تسبب السرطان وتصلب الشرايين

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حذر الدكتور أحمد باهمام استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، من أن نقص ساعات النوم، له علاقة بأمراض عضوية خطيرة مثل سرطان الثدي، والخرف، وارتفاع ضغط الدم.

وقال باهمام، في تصريحات متلفزة، إن اضطرابات النوم تسبب أمراض عضوية خطيرة، متابعا: “نقص ساعات النوم يؤدي إلى نقص المناعة ومن ينامون ساعات أقل هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف: “نقص ساعات النوم له علاقة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وله علاقة بالجلطات الدماغية، كما يرتبط بالسرطان عند السيدات سرطان الثدي وعند الرجال سرطان القولون، والخرف، بالإضافة إلى سوء الأداء الأكاديمي عند الطلاب”.