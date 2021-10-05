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“الحيزان”: بدء تأثيرات المنخفض الجوي على عدة مناطق

“الحيزان”: بدء تأثيرات المنخفض الجوي على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=1041436

كشف نزيه الحيزان، الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، عن أجواء المناخ وبدء تأثير المنخفض الجوي الناتج عن الحالة المدارية ببحر العرب على أجزاء من شرق ووسط وجنوب الربع الخالي وكذلك في الخرخير بنجران وعلى مرتفعات جازان وعسير والباحة، وإلى منطقة مكة المكرمة جهة جنوب الطائف وشمالها وتشمل الأمطار كذلك الطائف.

 

وقال الباحث في الطقس والمناخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن طقس اليوم الثلاثاء يكون وسط النهار مائلًا للاعتدال شمالًا وحارًا مع ميل للاعتدال في بقية قطاعات المملكة، وحارًا على المدينة والغربية، مشيرًا إلى أن الرياح متوسطة الحركة بالمجمل، تنشط بعد الظهيرة على منطقة مكة المكرمة وسواحلها، بالإضافة إلى سواحل منطقة المدينة المنورة، على شرق ووسط وجنوب الربع الخالي ووسط المنطقة الشرقية.

 

وأوضح ” الحيزان” خلال منشوره على “تويتر”، أن هناك غطاء سحابيًا متوسطًا يوجد فترة الصباح بين منطقتي الجوف والحدود الشمالية وغرب المدينة المنورة وعلى سواحل منطقة مكة المكرمة، وبعد الظهيرة توجد السحب في أجواء المرتفعات مكة وإلى المدينة المنورة.

وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (وادي الدواسر والسليل)، والشرقية (صحراء الربع الخالي) كذلك منطقة نجران.

 

وأضاف الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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