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“أمن الطرق” تحذر مستخدمي الطرق من الطقس في 6 مناطق

“أمن الطرق” تحذر مستخدمي الطرق من الطقس في 6 مناطق

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“أمن الطرق” تحذر مستخدمي الطرق من الطقس في 6 مناطق

“أمن الطرق” تحذر مستخدمي الطرق من الطقس في 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1041445
محررو المناطق:

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق في 6 مناطق بالمملكة، بسبب سقوط الأمطار وتدني الرؤية.

وقال الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع تويتر: “تنبيه … لمستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كل من (الباحة – العقيق -القرى-المندق-بلجرشي – بني حسن)، نودّ التنويه بأنَّ المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية ممَّا يحدّ من مدى الرؤية الأفقية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

وأضاف: «تنبيه… لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (النماص – بلقرن -تنومه – المجاردة – رجال ألمع -بارق – محايل – أبها -احد رفيدة -الحرجة-خميس مشيط-سراة عبيده-ظهران الجنوب))، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة».

وتابع: “تنبيه.. لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران في كلٍّ من ( الخرخير – شرورة )، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

وتابع: “تنبيه.. لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (ذعبلوتن – عردة)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله استمرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

وأكمل: «تنبيه.. لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (أضم – العرضيات -بني يزيد -قيا -ميسان -يلملم)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

وواصل: ” تنبيه.. لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الحرث -الداير – الريث -العارضة-العيدابي- فيفا- هروب – أبو عريش -احد المسارحة -الطوال – صامطة)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

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