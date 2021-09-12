فوائد الاستحمام قبل النوم.. أبرزها معالجة مشكلات الجهاز الهضمي

المناطق - وكالات:

قال شريف أحمد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن أن الدراسات التي تشير إلى أن الاستحمام قبل النوم يسبب الأرق، أقل من الدراسات التي تؤكد فوائده، محذرا من بعض العادات المرتبطة بالاستحمام عموما.

وعن فوائد الاستحمام قبل النوم، أوضح استشاري الطب الوقائي، في تصريحات مُتلفزة، هي تتمثل في ارتخاء عضلات الجسم، والمساعدة على النوم بهدوء، بل جعل النوم أكثر عمقا، وتقليل نوبات التوتر، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، مطالبا بتجفيف الشعر جيدا قبل النوم، حتى لا تتبلل الوسادة، وتصبح بيئة خصبة لنمو البكتيريا.

كما حذر من الاستحمام قبل الخروج من المنزل مباشرة، خصوصا في فصل الشتاء، لما يسببه من نزلات برد وخلل في درجة حرارة الجسم، ومشكلات أخرى بالجسم.