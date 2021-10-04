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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور
http://almnatiq.net/?p=1041464
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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