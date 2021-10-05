حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في اختراق الفيسبوك

المناطق- وكالات:

سلطت وكالة “سبوتنيك” الروسية الضوء على الأنباء التي ترددت بشأن الهاكر الصيني الذي اخترق شركة فيسبوك، ونسب تلك الأخبار إلى وكالة رويترز العالمية.

وفي الساعات الماضية، وبعد عودة خدمات تطبيقات شركة فيسبوك، مرة أخرى، ظهرت أخبارا مفبركة تتعلق بهاكر صيني عمره 13 عاما، يدعي سن جي سو، هو من اخترق الشركة، دون ذكر أي معلومات أخرى عن الطفل، سوى اسمه وعمره.

وبحسب الوكالة الروسية، فإن رويترز، لم تذكر أي معلومات عن قيام طفل بإختراق شركة فيسبوك، وإنما الأخبار التي أشيعت، هي مجرد معلومات مضللة يتم تداولها في منصات إخبارية عربية ومن قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبشأن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل، ذكرت سبوتنيك، أنها ليست لشخص يدعى سن جي سو، وإنما للطفل وانج زهينجيانج، الذي صنف عام 2014، كأصغر هاكر في العالم، حيث تمكن وقتها من اختراق نظام مدرسته من أجل الحصول على إجابات واجباته الدراسية التي يحتاج إليها، على عكس ما يفعل زملاؤه الذين لا يستطيعون القيام بواجباتهم المنزلية بأن يقوموا بخلق أعذار وهمية تعفيهم من العقاب.