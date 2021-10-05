5 تطبيقات مدهشة تساعدك في مراقبة طفلك من بُعد

نشر موقع (tomsguide)، مجموعة من تطبيقات الرقابة الأبوية لنظامي التشغيل “أندرويد”، و(iOS) لهواتف الآيفون، فضلا عن برامج ونظم التشغيل (Windows)، و(Mac)، والتي تساعد الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم أثناء استخدام الهواتف الذكية، ومعرفة ما يتصفحون من مئات الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت مجموعة التطبيقات الرقابة الأبوية التي حددها موقع (tomsguide) كالتالي:ـ

1- تطبيق Net Nanny

يتاح هذا التطبيق عبر أجهزة (Android)، و(iOS)، كما أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر، وعلى أجهزة (Chrome OS) التي تدعم تطبيق (Google Play).

ويوفر تطبيق (Net Nanny) تسجيل الرسائل النصية ومراقبتها، وأيضًا مراقبة التطبيقات الخاصة التي يستخدمها الطفل، كـ”فيسبوك، وواتساب”.

2- تطبيق Kaspersky Safe Kids

يساعد هذا التطبيق على مراقبة شبكات الاتصال الخاصة بطفلك، والتحكم في إدارة التطبيقات التي يستخدمها.

3- تطبيق Norton Family

حيث يسهل على الآباء تتبع نشاط أطفالهم عبر العديد من الأجهزة، على الرغم من أنه لا يعمل على أجهزة Mac، ويعتمد تطبيق iOS الخاص به على ميزة (Screen Time) المجانية من Apple للقيام بالحظر والتعقب.

4- تطبيق Qustodio

يسعد بمثابة أداة قابلة للتهيئة، وسهلة الإدارة، لتتبع نشاط طفلك على (Windows، وmacOS، وChromebook، وiOS، وAndroid)، وحتى أجهزة (KIndle).

5- تطبيق Mobicip

يمنحك هذا التطبيق الأدوات الأساسية التي تحتاجها، لمراقبة نشاط أطفالك على الويب والتطبيقات الأخرى.