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الخارجية الأمريكية تدين هجوم مأرب: ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام

الخارجية الأمريكية تدين هجوم مأرب: ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام

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الخارجية الأمريكية تدين هجوم مأرب: ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام

الخارجية الأمريكية تدين هجوم مأرب: ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام
http://almnatiq.net/?p=1041491
محررو المناطق:

أدانت وزارة االخارجية الأمريكية إطلاق ميلشيا الحوثي، 3 صواريح على حي الروضة في مأرب، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة عشرات المدانين.

 

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن معاناة المدنيين في اليمن ستستمر طالما واصل الحوثيون هجماتهم، مؤكدة أن الوفت قد حان لإنهاء الازمة اليمينة.

 

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل تعنتها أمام تحقيق السلام، وأن الحوثيون كثفوا من هجماتهم ضد اليمن والسعودية وعرضوا حياة المدنيين للخطر.

 

وطالبت الخارحية الأمريكية الحوثيين بوقف هجماتهم والانخراط في محادثات برعاية الأمم المتحدة في سبيل إنهاء الحرب.

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