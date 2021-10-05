سفير الصين بالمملكة يزور قصر الإمارة في نجران ويعلق:”سعيد بمعرفة هذا التاريخ العريق”

قام تشن وي تشينغ، سفير الصين لدى المملكة، ممثل الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي‎‎‎، بجولة تفقدية في قصر الإمارة التاريخي والأخدود بنجران.

ونشر السفير الصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا توثّق جانبًا من الزيارة، معلقًا عليها: “المشي بين المعالم التراثية هو مثل إجراء حوار مع التاريخ”.

وأضاف السفير الصيني،” إنني سعدتُ بزيارة قصر الإمارة التاريخي والأخدود أمس في نجران، والتعرّف على التاريخ العريق لهذه المنطقة”.

كان سفير الصين لدى المملكة، أكد في وقت سابق أنه مازال بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية.

وقال السفير تشينغ، في تغريدة عبر تويتر:”بعد مجيئي إلى المملكة منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية. جالس أتعلم لبس البشت”.